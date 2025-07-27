Nijerya'da Tekne Faciası! 25 Kişi Öldü, Onlarca Kişi Kayıp
Nijerya'nın Niger eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin de kaybolduğu belirtildi.
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Nijerya'nın Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gidenlerin bindikleri tekne Shiroro bölgesinde battı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.
Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor.
Kaynak: AA
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