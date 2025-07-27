Nijerya'da Tekne Faciası! 25 Kişi Öldü, Onlarca Kişi Kayıp

Nijerya'nın Niger eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin de kaybolduğu belirtildi.

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Nijerya'da Tekne Faciası! 25 Kişi Öldü, Onlarca Kişi Kayıp
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Nijerya'nın Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gidenlerin bindikleri tekne Shiroro bölgesinde battı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor.

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Kaynak: AA

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