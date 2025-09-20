Karaman'da Mağaza Açılışında İzdiham! Polisler Zor Anlar Yaşadı
Karaman’da bir kozmetik ve takı mağazasının açılışında izdiham yaşandı. İndirimli ürünler için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan kalabalık, kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye hücum etti. Polis ekipleri izdihamı kontrol altına almakta güçlük çekti.
Karaman’da bir takı ve kozmetik mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan çok sayıda kadın, indirimli ürünlerden faydalanmak için sıraya girdi. Saat 11.00’de kepenklerin açılmasıyla birlikte müşteriler içeriye girmek için birbirleriyle yarıştı.
POLİSLER YARDIMA GELDİ
Kapıların açılmasıyla mağaza girişinde büyük bir yoğunluk oluştu. Çalışanlar ve mağaza yetkilileri durumu kontrol altına almakta zorlanınca polis ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada izdihamı görüntüleyen basın mensuplarına bazı kadınların tepki gösterdiği görüldü.
Fenari Mahallesi 9. Sokak’taki iş yerine sevk edilen polis ekipleri, mağaza önünde güvenlik önlemleri aldı. Ancak kalabalığın arasına karışan bir polis memuru, kepenklerin açılmasıyla birlikte hücum eden kadınların arasında kalarak ezilme tehlikesi yaşadı. Memur, kendisini güçlükle dışarı atarak vatandaşları geri çekilmeleri için uyardı.
Açılışa gelen bazı sürücüler, araçlarını sokak girişine hatalı park edince trafik ekipleri tarafından ceza uygulandı. Mağaza çalışanları izdihamı azaltmak için kepenkleri aralıklarla açarak gruplar halinde müşterileri içeri aldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
