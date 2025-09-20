Meteoroloji Tarih Verdi! Kışın Ayak Sesleri... İstanbul'a Sağanak Yağış Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yaz boyunca, mevsim normallerinin dahi üzerindeki aşırı sıcak hava sebebiyle kavrulan, son günlerde ise 30 derecenin altına düşen hava sıcaklıklarıyla biraz da olsa nefes alabilen İstanbullular için bu kez de sağanak yağış haberi geldi.

HAFTA BOYU 30 DERECENİN ALTINDA

Son hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul'daki sıcaklıklar, hafta boyu 26-28 derece arasında seyredecek. Genel olarak parçalı bulutlu veya az bulutlu bir gökyüzü beklenen haftada 25 Eylül Perşembe günü ise beklenen yağışın geleceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

21 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 18, en yüksek 26.

22 Eylül Pazartesi: Az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 28.

23 Eylül Salı: Az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 28.

24 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 18, en yüksek 27.

25 Eylül Perşembe: Sağanak yağışlı, en düşük 19, en yüksek 27.

Kaynak: Haber Merkezi