Meteoroloji Tarih Verdi! Kışın Ayak Sesleri... İstanbul'a Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji, yaz boyu sıcaktan nefes alamayan İstanbul için güzel haberi verdi. Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre, hafta boyu sıcaklıklar 30 derecenin altında seyrederken, 25 Eylül Perşembe günü ise sağanak yağış geliyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Tarih Verdi! Kışın Ayak Sesleri... İstanbul'a Sağanak Yağış Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yaz boyunca, mevsim normallerinin dahi üzerindeki aşırı sıcak hava sebebiyle kavrulan, son günlerde ise 30 derecenin altına düşen hava sıcaklıklarıyla biraz da olsa nefes alabilen İstanbullular için bu kez de sağanak yağış haberi geldi.

Meteoroloji Tarih Verdi! Kışın Ayak Sesleri... İstanbul'a Sağanak Yağış Geliyor - Resim : 1

HAFTA BOYU 30 DERECENİN ALTINDA

Son hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul'daki sıcaklıklar, hafta boyu 26-28 derece arasında seyredecek. Genel olarak parçalı bulutlu veya az bulutlu bir gökyüzü beklenen haftada 25 Eylül Perşembe günü ise beklenen yağışın geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Tarih Verdi! Kışın Ayak Sesleri... İstanbul'a Sağanak Yağış Geliyor - Resim : 2

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

21 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 18, en yüksek 26.

22 Eylül Pazartesi: Az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 28.

23 Eylül Salı: Az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 28.

24 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 18, en yüksek 27.

25 Eylül Perşembe: Sağanak yağışlı, en düşük 19, en yüksek 27.

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz AlarmdaMeteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz AlarmdaGüncel
Iğdır'da Trajik Ölüm: Yıldırım Çarptı, 18 Yaşındaki Çoban Hayatını Kaybetti!Iğdır'da Trajik Ölüm: Yıldırım Çarptı, 18 Yaşındaki Çoban Hayatını Kaybetti!Yurttan Haberler

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Tokat'ta Motosiklet Kazası Can Aldı Tokat'ta Motosiklet Kazası Can Aldı
Adana’da Narkotik Alarmı! Şüpheli Şahıslar Tek Tek Arandı Adana’da Narkotik Alarmı! Şüpheli Şahıslar Tek Tek Arandı
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
Penaltı Kaçırıp Takıma Puan Kaybettiren Talisca’ya Flaş Karar! Tedesco Biletini Kesti Tedesco Biletini Kesti
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama