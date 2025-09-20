Tokat'ta Motosiklet Kazası Can Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Artova-Zile kara yolu Yenice köyü yakınlarında yaşandı.

32 yaşındaki Uğur Aydan’ın kullandığı 60 AEP 862 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Aydan’ı ambulansla Artova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Uğur Aydan’ın yakınları hastanede büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA