Adana’da Narkotik Alarmı! Şüpheli Şahıslar Tek Tek Arandı
Adana’da narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermemek için metruk binalarda ve çevresinde uygulama yaptı. Şüpheli görülen kişilerin üst aramaları yapılırken, kimlik sorgulamaları da gerçekleştirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotim ekipleri, Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs ve Dedekorkut Mahalleleri’nde denetime çıktı. Uygulama kapsamında metruk binalar tek tek kontrol edildi. Çevredeki şüpheli kişilerin üzeri aranırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı.
Yetkililer, uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin aralıksız devam edeceğini, metruk binalar ve çevresinde denetimlerin süreceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
