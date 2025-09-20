Motosiklet Araçların Arasında Sıkıştı! 1 Yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde trafik yoğunluğu zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet Araçların Arasında Sıkıştı! 1 Yaralı
Kaza, Çevreyolu üzerindeki Kuruçay Caddesi ışıklı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. yönetimindeki 43 AGS 609 plakalı motosiklet, yoğunluk nedeniyle yavaşlayan araçların arasına girdi. Önce O.K. idaresindeki 43 AHT 736 plakalı kamyonetin arka çamurluğuna çarpan motosiklet, ardından savrularak S.A. yönetimindeki 43 AEZ 855 plakalı otomobilin yan kapısına vurdu.

Çarpışmaların ardından yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

