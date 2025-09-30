Piyasaları Altüst Eden Karar: Otomotiv Devi Üretimi Durduruyor! 2 Bin Çalışan İşsiz Kalacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik kriz tüm sektörleri vurmuş durumda. Son olarak Fransa’da bulunan Stellantis fabrikasında 27 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında üretime ara verileceği açıklandı.

İşçi sendikası ve şirketin ortak duyurusuna göre, fabrikada çalışan yaklaşık 4,700 kişinin içinden 2,000'e yakın işçi bu karardan doğrudan etkilenecek.

ARAÇ ÜRETİMİ DURDURULDU

Fabrikada Peugeot 308 ve 408 modellerinin yanı sıra DS markasının DS7 modeli üretiliyor. Bu kararla beraber araçların üretimi durdurulmuş olacak.

Otomotiv devi üretimi durdurdu

EKONOMİK KRİZ ONLARI DA VURDU

Şirket, kararın Avrupa'daki zorlu piyasa koşulları ve yıl sonu öncesi stok seviyelerinin etkin yönetilmesi amacıyla alındığını duyurdu.

Stellantis, eylül sonunda Fransa'daki Poissy ve İtalya'daki Pomigliano tesislerinde de üretime üç haftalık ara verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi