Piyasaları Altüst Eden Karar: Otomotiv Devi Üretimi Durduruyor! 2 Bin Çalışan İşsiz Kalacak
Otomotiv sektöründe deprem üstüne deprem yaşanıyor. Artan ham madde fiyatları sektör devlerini zor duruma sokarken gelen son dakika bilgisi herkesi şoke etti. Avrupa'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Stellantis, "zorlu" piyasa koşulları nedeniyle Fransa'daki tesisinde üretime ara verecek. 2 bin çalışan bu karardan doğrudan etkilenmiş olacak.
Ekonomik kriz tüm sektörleri vurmuş durumda. Son olarak Fransa’da bulunan Stellantis fabrikasında 27 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında üretime ara verileceği açıklandı.
İşçi sendikası ve şirketin ortak duyurusuna göre, fabrikada çalışan yaklaşık 4,700 kişinin içinden 2,000'e yakın işçi bu karardan doğrudan etkilenecek.
ARAÇ ÜRETİMİ DURDURULDU
Fabrikada Peugeot 308 ve 408 modellerinin yanı sıra DS markasının DS7 modeli üretiliyor. Bu kararla beraber araçların üretimi durdurulmuş olacak.
EKONOMİK KRİZ ONLARI DA VURDU
Şirket, kararın Avrupa'daki zorlu piyasa koşulları ve yıl sonu öncesi stok seviyelerinin etkin yönetilmesi amacıyla alındığını duyurdu.
Stellantis, eylül sonunda Fransa'daki Poissy ve İtalya'daki Pomigliano tesislerinde de üretime üç haftalık ara verileceğini açıklamıştı.
