Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Bahçesine Düştü

Sarıyer'de kontrolden çıkarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Bahçesine Düştü
Sarıyer'de Çamlıtepe Mahallesi Çamlıtepe Cami Sokak'ta yokuş aşağı ilerlerken kaymaya başlayan otomobil, kontrolden çıkarak evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralı sürücüye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. ​​

Kaynak: AA

