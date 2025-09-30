Özyurt Apartmanı Davasında 22,5 Yıla Kadar Hapis Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özyurt Apartmanı ile ilgili süren davada önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı, binanın müteahhidi Şakir Tahiroğlu’nun "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DEPREMİN İLK DAKİKALARINDA YIKILDI

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında, Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan Özyurt Apartmanı saniyeler içinde yerle bir oldu. Binada yaşayan Havva Özyurt yaşamını yitirdi, eşi Alaaddin Özyurt ise saatler sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

KIZI ŞİKAYETÇİ OLDU

Hayatını kaybeden Havva Özyurt’un kızı Kübra Özyurt’un şikayeti üzerine Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapsatçı Şakir Tahiroğlu hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, binanın çöküşünde yalnızca yapsatçı değil, dönemin Antakya Belediye Başkanı'nın da asli kusurlu olduğu vurgulandı.

İKİNCİ DURUŞMADA SAVCIDAN CEZA TALEBİ

Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında savcı, sanık müteahhit için “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep etti.

‘ADALET MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Müşteki avukatları Hasan Tatar ve Hüseyin Cihat Açıkalın, duruşma sonrasında yaptıkları açıklamada, kamu görevlilerinin de sorumlu olduğunu belirttikleri bilirkişi raporuna şu sözlerle dikkat çekti: "Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, yalnızca müteahhit olan sanığın değil, her dereceden kamu görevlilerinin de sorumluluklarının bulunduğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, kamu görevlilerinin davaya dahil edilerek yargılamanın genişletilmesi yönündeki talebimiz gerekçesiz reddedilmiştir. Ayrıca, davanın 'olası kast' kapsamında sürdürülmesi yönündeki talebimize rağmen, iddia makamı sanığın suçlu olduğunu kabul etmekle birlikte, yalnızca 'bilinçli taksir' hükümlerine göre cezalandırılması yönünde mütalaa sunmuştur.

Bir sonraki duruşmanın 18 Kasım 2025 saat 09.45’te yapılacağı açıklandı.

‘BU MÜCADELE TARİHE NOT DÜŞME ÇABASIDIR’

Depremde annesini kaybeden Kübra Özyurt ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, sürecin yalnızca bireysel bir adalet arayışı olmadığını, aynı zamanda toplumsal hafızanın oluşması için bir mücadele olduğunu belirtti.

Kübra Özyurt şunları söyledi:

"Adalet talebimizi, annem ve depremde kaybettiğimiz tüm sevdiklerimiz için yükseltmeye devam edeceğiz. Bu mücadele yalnızca kişisel bir adalet arayışı değil, aynı zamanda deprem gerçeğini açığa çıkarma ve tarihe bir bellek bırakma çabasıdır. Üçüncü duruşmada verilecek kararın 'olası kast' yönünde olmasını ve kamu görevlilerinin de yargılanmasına dair soruşturma izni verilmesini umut ediyorum. Annem için verdiğim adalet mücadelesi, en temel hak ve en büyük temennimdir."

Kaynak: ANKA