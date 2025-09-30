Öğrencileri Taşıyan Dolmuş Ağaca Çarptı! 13 Üniversiteli Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 K 0027 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Sürücünün Mustafa Bozer olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 13 öğrenci, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA