Mardin'de Okul Pansiyonunda Zehirlenme Paniği: 67 Öğrenci Acil Servislere Koştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin'in Yeşilli ilçesinde, Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda konaklayan öğrenciler, kahvaltı servisi sonrasında ani bir sağlık krizinin ortasında kaldı. Yaklaşık 67 öğrenci, şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilerle rahatsızlandı. Olay, gıda zehirlenmesi şüphesini gündeme getirirken, öğrenciler derhal çevre hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, acil müdahalenin ardından öğrencilerin çoğunun durumunun stabil hale geldiğini ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiklerini bildirdi. Olayın yaşandığı pansiyondan alınan yiyecek ve içecek numuneleri, laboratuvar incelemesi için ilgili birimlere gönderildi.

Kaynak: DHA