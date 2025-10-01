Samsun'da FETÖ Operyasonu! 7 Kişi Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma doğrultusunda, güvenlik güçleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon sonucunda, FETÖ bağlantısı olduğu değerlendirilen Y.B., İ.Z., O.T., Ö.S., O.D., A.O. ve R.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adli süreçte Y.B., İ.Z. ve O.T. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.S. ve O.D. savcılık talimatıyla salıverildi.

Gözaltında bulunan A.O. ve R.Ç. ile ilgili işlemler ise halen devam ediyor.

Kaynak: AA