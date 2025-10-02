Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: 'İsrail'in Barışa Tahammülü Yok, Umut Yolcularının Yanındayız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud filosuna İsrail'in müdahale etmesine tepki gösterirken, "Bu saldırı soykırım kadrosunun İsrail’in Gazze’deki suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Netanyahu’nun barışa tahammülünün olmadığını göstermiştir. Türkiye insanlığın ortak vicdanına tercüman olan tüm umut yolcularının yanındadır. Aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'YE MECLİS TEPKİSİ

Erdoğan, TBMM'nin dünkü yasama yılı açılışına katılmayan CHP'ye de tepki gösterirken, "Ana muhalefet partisinin daha ilk günden Meclis’i kırıp kaçması bunların zihniyetlerinin görünmesini sağlamıştır. 28 milyon vatandaşımızın oyunu alan bir cumhurbaşkanı olarak Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri bahanelerin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur.

Bunların siyaset yapma tarzı işte böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Yapılan ayıp doğrudan Meclis’e ve millete karşıdır. CHP en büyük saygısızlığı dillerinden düşürmediği milli iradeye ve Gazi Meclis’e karşı sergiledi" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara da dikkat çeken Erdoğan, "Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye iflas bayrağını çekmeye şimdiden başladı. Elinizi nereye atsanız oradan yolsuzluk fışkırıyor. Hizmet, eser yok. Su kamyonları su bidonları, çöp dağları, yolda kalan otobüsler istisna olmaktan çıktı, rutin haline geldi. Daha çöpleri toplayamıyorlar, musluktan düzenli su akıtmayı beceremiyorlar. Utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar. (CHP lideri Özel’e) İnşallah bir an önce kendini toparlar ve biraz siyaset öğrenir" dedi.

Erdoğan, "CHP'nin demokratik siyaset yerine, sahtekarlıkla anılması Türk demokrasisi adına da endişe vericidir. Anlaşılan CHP safralarından kurtulmadıkça ana muhalefet görevini de layıkıyla ifa edemeyecek" ifadelerini kullandı.

'AZİZ MİLLETİN HİZMETKARLARIYIZ'

AKP'ye yönelik eleştirilere de sert sözlerle yanıt veren Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:

"Partimizle ilgili sürekli ahkam kesenler bizi hiçbir zaman anlamadılar. Bize dile getirdikleri olumsuz öngörüler hep boşa çıktı. Yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Bizi anlamak yerine kendileriyle karıştırdılar ve her defasında yanıldılar.

Partimizin kuruluşunun üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti. Bir ay sonra 23 senemizi iktidar olarak tamamlıyoruz. Partimize şaşı bakanlarda hiçbir değişim emaresi yok. Aynı hatalı analizler, yanlış tahminler, kalıplaşmış yorumlar... Hatalarından ders alıp çeki düzen vermek yerine operasyonlarına devam ediyorlar.

Ahlaksız asparagasların üzerinde parti kültürümüzü yıpratmaya çalışanlar iyi bilsin. Biz dava ve kadro hareketiyiz. Biz çıkarlar için değil değerler için bir araya geldik.

Makamlar, rütbeler hepsi gelip geçicidir. Baki kalan davamızdır. AK Parti için siyaset budur. Hiç kuşkusuz değişim hayatın değişmez gerçeğidir. Biz de bu günlere değişerek ve kadrolarımızı yenileyerek geldik."

'CHP'DEKİ KAVGALAR BİZDE YOK'

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şöyle:

"CHP’de yaşanan kavgaların hakaretlerin hiçbiri bizde yaşanmıyor. Kardeşlerimizin hak ve hukukuna her zaman riayet ettik.

İster muvazzaf olsun isterse aktif bir görevi olmasın. Bu teşkilatın her bir mensubu benim yol arkadaşımdır, kardeşimdir, kaderdaşımdır. Onunla aramızda son nefese kadar sürecek kopmaz bir bağ vardır. Bu hareket için yüreğini ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum.

Milletin emanetini omuzlayanlarda yorgunluk, yılgınlık olmaz. Hem teşkilatımızın hem de belediyelerimizin röntgenini çekmeye devam edeceğiz.

Türkiye'de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Partili belediye, halkçı belediye demektir. Şehrine ve seçmenine aşkla hizmet etmek isteyen herkese bizim kapımız ardına kadar açıktır.

Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çevirenlere teslim olmak istemeyenlere kapımız ardımız açıktır. Bu amaçla saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz.

