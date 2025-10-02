Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel'e Açtığı Tazminat Davası İçin Karar

Mahkeme, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun CHP lideri Özgür Özel’e teğmenlerin ihracının ardından yaptığı açıklama nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını reddetti.

Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel'e Açtığı Tazminat Davası İçin Karar
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, mart ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e manevi tazminat davası açtı. Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan ve bu karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın tayin edilmesine ilişkin, "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız" demişti.

Bunun üzerine Bayraktaroğlu, Özel’e manevi tazminat davası açtı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Bayraktaroğlu’nun avukatı duruşmada "Davacı müvekkilin ordu mensubu olması sebebiyle yasalar çerçevesinde cevap hakkını kullanamayacağından hakkını ancak mahkemelerde dava yoluyla arayabilmektedir. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.

'SİYASİ ELEŞTİRİLERDEN İBARET'

Özel’in avukatı ise "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanı ve bir siyasetçidir. Davacı ise kamu gücü kullanan bir kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinin siyasetçilerin eleştirilerine karşı tahammül yükümlülüklerinin sıradan vatandaşlara göre daha yüksek olduğu ulusal ve uluslararası içtihatlarla sabittir. Müvekkilin dava konusu ifadeleri siyasi eleştirilerden ibarettir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz" beyanında bulundu.

Dosyada araştırılması gereken başkaca hususun kalmadığını ifade eden hakim, yerinde görülmeye davanın reddine karar verdi.

Kaynak: ANKA

