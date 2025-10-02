Süreç Komisyonu 13. Kez Toplandı: Numan Kurtulmuş'tan 'İsrail' Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun 13. toplantısına başkanlık ediyor. Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dün açılışını yaptıkları TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını dileyerek, bu yıl içerisinde TBMM'de milletin menfaatine, insanlığın hayrına olan fevkalade önemli konuları, başarılı çalışmaları sonuçlandırmayı temenni etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13'üncü toplantısına gelindiğini anımsatan Kurtulmuş, Komisyon'un bugüne kadar gösterdiği demokratik, katılımcı, çoğulcu ve meselelerini fevkalade açık bir şekilde ele alan, farklı görüşleri rahatlıkla tahammül içerisinde dinleyen tavrının, tarzının, TBMM çalışmalarında da örneklik teşkil etmesini diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Kurtulmuş, açılış konuşmasında İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili de konuştu. Kurtulmuş, saldırıya ilişkin, "Uluslararası hukuka ve insancıl hukuka aykırı barbarca saldırıları TBMM olarak sonuna kadar kınıyoruz" diye konuştu ve böyle saldırıların İsrail'e de eninde sonunda zarar vereceğini söyledi.

'NETANYAHU VE ÇETESİ YALNIZLAŞACAK'

Başkan Kurtulmuş, "Bu saldırıyla birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir. İsrail bu saldırısıyla uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu da göstermiştir. Sumud'a yapılan bu saldırı, İsrail'in kendi aleyhine dönecektir ve dönmeye başlamıştır. Bir gün gelecek, bunlarla aynı karenin, aynı binanın içinde olmamak için bütün insanlık yarışacaktır" dedi.

Kaynak: AA