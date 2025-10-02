İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin siyasi sahnesinde hareketlilik sürüyor. İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, AKP, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında bugün 7 belediye başkanını daha bünyesine katacak. Ankara’da düzenleneceği belirtilen katılım töreni, AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

KATILIMLAR NEREDEN OLACAK?

İddialara göre, yeni katılacak belediye başkanları arasında farklı illerden gelen isimler bulunuyor. Bu isimlerin daha önce muhalefet partilerinde ya da bağımsız olarak görev yaptığı belirtiliyor. Katılım, AKP’nin yerel seçimler öncesinde sahadaki etkisini artırma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Parti kaynakları, yeni üyelerin özellikle Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde etkili isimler olduğunu ve bu hamlenin yerel yönetimlerdeki hizmet kapasitesini güçlendireceğini vurguluyor.

Kaynak: Sabah