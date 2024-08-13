AKP Resmen Duyurdu: 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor

AKP, yarın 23. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Siyaset kulislerinde bir süredir AKP'nin kuruluş yıldönümünde, başka partilerden üye çekeceğini yazıyordu. Kulis bilgilerine ilişkin resmi açıklama geldi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Dağ'ın, partiye geçişler hakkında, “Yarın hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle AKP ailesini büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Dağ, katılımların 15’nin belediye başkanı, 2’sinin ise milletvekili olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Halk TV'de yer alan kulis bilgisine göre, İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz’in AKP'ye katılmasına kesin gözüyle bakıldığını, İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili Bilal Bilici’nin AKP'ye geçme ihtimalinin olduğu söylenmişti. Gelecek Partisi'nden ise Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin'in AKP'ye transfer olacağı iddia edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem