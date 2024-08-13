AKP Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, görevden alındı

Yerel seçimlerin ardından AKP'de başlayan görevden alma süreci sürüyor. AKP Teşkilat Başkanlığınca, Batman İl Başkanlığı'na atama yapıldı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi'nin atandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sayın Abdullah Akif Gür'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde AKP'de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları görevden alınmıştı.