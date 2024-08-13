AKP Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, görevden alındı

AKP Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, görevden alındı. Gür'ün yerine Hüseyin Şansi göreve getirildi.

AKP Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, görevden alındı

Yerel seçimlerin ardından AKP'de başlayan görevden alma süreci sürüyor. AKP Teşkilat Başkanlığınca, Batman İl Başkanlığı'na atama yapıldı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi'nin atandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sayın Abdullah Akif Gür'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde AKP'de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları görevden alınmıştı.

Etiketler
AKP Batman
Oranlar Sil Baştan Değişti! Aylık 63 Bin Lira Maaşa Bağlanıyorlar Oranlar Sil Baştan Değişti! Aylık 63 Bin Lira Maaşa Bağlanıyorlar
Çok Konuşulacak Anket! Fark Açıldı, AKP'nin Oy Oranı Eriyor Fark Açıldı, AKP'nin Oy Oranı Eriyor
Suudiler, Bülent Ecevit’in Arsasına El Koydu: 2 Milyar Dolarlık Arazinin Parası Ödenmedi 2 Milyar Dolarlık Arazinin Parası Ödenmedi
Hangisi farklı? Birçok Kişi Resimdeki Farklı Köpeği Göremedi! Zeki Olanlar Görebiliyor Hangisi farklı? Birçok Kişi Resimdeki Farklı Köpeği Göremedi! Zeki Olanlar Görebiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Akşener İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ ile Mahkemede Hesaplaşacağız' Akşener, İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu
Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar' 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'
Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor
Çok Konuşulacak Anket! Fark Açıldı, AKP'nin Oy Oranı Eriyor Fark Açıldı, AKP'nin Oy Oranı Eriyor