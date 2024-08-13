Saadet Partisi'nde Birol Aydın Depremi: Apar Topar Görevden Alındı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, dört yıldır yürüttüğü görevinden, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın talebiyle ayrıldığını duyurdu.

Saadet Partisi İl Başkanı olarak bir süredir görenini yürüten Avukat Baki Coşkun, yaşanan son dakika gelişmesi ile dün akşam görevden alındı. Partinin yeni başkanı ise bugün belli oldu.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Av. Baki Coşkun, dört yıldır yürüttüğü görevinden, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın talebiyle ayrıldığını duyurdu. Coşkun, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile kamuoyu ile paylaştı.

Coşkun açıklamasında, "Bugün itibariyle 4 yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Kayseri İl Başkanlığı görevimden Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının talebi ile ayrılmış bulunuyorum.Bu süreçte partimizin büyümesi ve güçlenmesi adına emek veren tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ederim. Görevim süresince teşkilat modelimiz doğrultusunda partimizi en iyi şekilde temsil etme gayretinde bulundum. Ancak gelinen noktada incitici bir şekilde ve hak etmediğimiz bir yöntemle görev değişikliği ile karşılaştım. Bu durumu teşkilatımızın hak etmediği açık bir gerçektir. Bu gidiş iyi değildir.

Bizde hizmet esastır.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hocamızın örnekliğinde davamızın geleceği için hep birlikte daha adil ve kapsayıcı bir yapı oluşturmak ve partimizi hedeflerine ulaştırmak adına bütün gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ İSİM BELLİ OLDU

Saadet Partisi İl Başkanı olarak bir süredir görenini yürüten Avukat Baki Coşkun, yaşanan son dakika gelişmesi ile dün akşam görevden alındı. Partinin yeni başkanı ise bugün belli oldu.

Saadet Partisi Kayseri il başkanı belli oldu. Parti içerisinde uzun süredir çeşitli görevlerde bulunan Erdal Altun yeni başkan oldu. Başkan Altun’dan ilk açıklama geldi. Altun açıklamasında, “Uzun süredir çeşitli kademelerinde şeref duyarak görev yaptığım Saadet Partimizde, teşkilat mensuplarımızın eğilimi ve Genel Başkan Vekilimizin takdirleriyle bugün itibariyle Kayseri İl Başkanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Bizi bu göreve layık gören Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mahmut Arıkan Bey’e ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Önceki dönem İl başkanımız Sayın Av. Baki Coşkun beye ve bugüne kadar görev yapmış bütün İl başkanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun.

"Yaşanabilir Türkiye", "Yeniden Büyük Türkiye" ve "Yeni Bir Dünya" ideallerimizi hayata geçirmek gayesiyle canla başla çalışmaya bugünden itibaren başladığımızı ifade etmek isterim. Gayret bizden Tevfik Allah' tan...” dedi.

ERDAL ALTUN KİMDİR?

Erdal Altun 1976 yılında Hacılar ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Kayseri’de tamamlayan Altun, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun dolu. Evli ve 5 çocuk babası olan Altun, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Bilişim Komite üyesi, Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) Kayseri Şube Başkanı ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyesidir.