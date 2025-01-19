Ankara'yı Sallayan İddia: 4 Vekil, 20 Başkan... Hepsi AKP'ye Geçiyor

Son dönemde üye katılım oranının arttığı söylenen AKP'ye 3 farklı partiden toplu bir geçiş olacağı öne sürüldü. En az dört milletvekili ile 20 belediye başkanının önümüzdeki günlerde AKP'ye katılacağı konuşuluyor.

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Ankara'yı Sallayan İddia: 4 Vekil, 20 Başkan... Hepsi AKP'ye Geçiyor

İlçe kongrelerinin yüzde 98'ini, il kongrelerinin de yüzde 80'ini tamamlayan AKP'ye katılımın arttığı söylenirken, şimdi de kulislerde yeni katılımlar konuşulmaya başlandı. AKP'ye Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti'den en az dört milletvekili ile 20 belediye başkanının daha katılacağı iddia edildi.

Ankara'yı Sallayan İddia: 4 Vekil, 20 Başkan... Hepsi AKP'ye Geçiyor - Resim : 1

'HER GÖRÜŞTEN İNSANA KAPIMIZ AÇIK'

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre, katılımların önümüzdeki günlerde parti grup toplantılarında ya da 23 Şubat'taki büyük kongrede topluca gerçekleşebileceği belirtiliyor. AKP kaynakları, partiye yoğun ilgi olduğunu söylerken, farklı görüşlerden kişiler için de partilerinin kapısının açık olduğunu ifade ediyor.

Ankara'yı Sallayan İddia: 4 Vekil, 20 Başkan... Hepsi AKP'ye Geçiyor - Resim : 2

Milletvekilleri Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel, İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Parti) Suat Pamukçu (Yeniden Refah), Nedim Yamalı (Gelecek) ile 13 belediye başkanı farklı tarihlerde partilerinden istifa ederek AKP'ye geçmişti.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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AKP İYİ Parti Gelecek Partisi
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