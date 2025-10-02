Siyaset Arenasında Dolu Dolu 24 Saat... Neler Oldu? İşte En Çok Konuşulan Fotoğraf...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dün yapılan törenle açıldı. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e hitap etti. Meclis açılmadan önce CHP ve Türkiye İşi Partisi (TİP) katılmayacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada CHP ve TİP sıraları boş kaldı.

Öte yandan 'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle DEM Parti'nin tutumu da merak ediliyordu. DEM Partili milletvekilleri Meclis açılış töreninde yerlerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e girerken ve konuşmasının sonunda ayakta alkışlanırken DEM Partili vekiller de ayakta eşlik etti.

1 YIL ÖNCE BAHÇELİ İLE, 1 YIL SONRA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE...

Dün dikkat çeken anlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bitirip kürsüden indikten sonra siyasi partilerle tek tek selamlaşması oldu. Sırayla partilerin gruplarının olduğu bölümlerin ilk sırasında oturan vekillerin elini sıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Partililerle de el sıkıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşmasından tam 1 yıl sonra yine Meclis açılışında bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Partili vekillerle tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Partili vekillerle selamlaşırken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'yla tokalaşmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bahçeli ile birlikte DEM Parti Eş Başkanları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Genel Kurul salonun arkasındaki Başkanlık Divanı odasında ağırladı.

Buluşmada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile AKP'li grup yöneticileri ve bazı milletvekilleri de yer aldı. Burada ise Tülay Hatimoğulları'nın olmaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu fark edince üzüntüsünü dile getirdiği ve Pervin Buldan aracılığı ile Hatimoğullarını akşamki resepsiyonuna bizzat davet ettiği öğrenildi.

HATİMOĞULLARI'NDAN ÖZÜR DİLEDİ

Resepsiyonda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Partili vekillerin diyalogları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada Hatimoğulları ile tokalaşarak "Kusura bakmayın, bugün öyle bir hatamız" oldu diyerek özür diledi.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI

Resepsiyonda dikkat çeken bir başka kare ise Mermerli Salon'da meydana geldi. Eski Başbakan; şimdiki Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapmış olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturmaları dikkat çekti. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

