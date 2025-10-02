Meclis Açılışı Siyaset Arenasına Damga Vurdu! AKP'li Şamil Tayyar'dan Olay İddia... 'Seçim İttifakına Dönüşebilir'

TBMM'nin açılış töreni ve resepsiyonuyla dolu geçen son 24 saatte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti vekilleriyle tokalaşması ve Davutoğlu-Babacan'la yan yana oturduğu fotoğraf en çok konuşulan anlar arasında yer aldı. Siyaset arenası dün yaşananları konuşurken dikkat çeken bir yorum da AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi: "Cumhurbaşkanımız, CHP’siz muhalefeti bir araya getirdi. Kanaatim, yeni Anayasa için yeni birliktelikler gelişebilir. Hatta, başarılırsa, seçim ittifakına dönüşebilir."

Türkiye'nin siyasi gündemi, TBMM'nin 28. yasama yılı açılış töreniyle hareketlendi. Dün gerçekleştirilen törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaptı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap etti. CHP ve TİP vekilleri törene katılmayarak sıralarını boş bıraktı, DEM Partili vekiller ise yerlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası partilerle selamlaşma anında dikkat çeken bir detay yaşandı: DEM Partililerle tokalaşan Erdoğan, Tülay Hatimoğulları'yla el sıkışmadı. Bu durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile birlikte DEM Parti Eş Başkanları ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ağırladığı Başkanlık Divanı odasında da fark edildi; Hatimoğulları yine yoktu.

Meclis Açılışı Siyaset Arenasına Damga Vurdu! AKP'li Şamil Tayyar'dan Olay İddia... 'Seçim İttifakına Dönüşebilir' - Resim : 1
CHP ve TİP, Meclis açılışına katılmadı.

Akşamki resepsiyonda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları'na tokalaşarak "Kusura bakmayın, bir hatamız oldu" diyerek özür diledi. Resepsiyonun en çok konuşulan anı ise Mermerli Salon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yan yana oturduğu görüntülerdi. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar, eski AKP kökenli liderlerin bu samimi pozuyla ilgili yorumları alevlendirdi.

Meclis Açılışı Siyaset Arenasına Damga Vurdu! AKP'li Şamil Tayyar'dan Olay İddia... 'Seçim İttifakına Dönüşebilir' - Resim : 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda DEM Partililerle...

Bir dikkat çeken yorum da AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden 3 ayrı fotoğraf paylaştı. Fotoğraflardan ilki 1 Ekim 2024'teki TBMM açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasına ait.

Meclis Açılışı Siyaset Arenasına Damga Vurdu! AKP'li Şamil Tayyar'dan Olay İddia... 'Seçim İttifakına Dönüşebilir' - Resim : 3
Bahçeli 1 Ekim 2024'te DEM Partililerle tokalaşmıştı.

Tayyar'ın paylaştığı ikinci fotoğraf Mermerli Salon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'ın yan yana olduğu anlardandı.

Meclis Açılışı Siyaset Arenasına Damga Vurdu! AKP'li Şamil Tayyar'dan Olay İddia... 'Seçim İttifakına Dönüşebilir' - Resim : 4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yan yana...

Üçüncü fotoğraf ise Meclis açılışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli ile birlikte DEM Partilileri ve İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile Başkanlık Divanı'nda yaptığı görüşmeye ait.

Meclis Açılışı Siyaset Arenasına Damga Vurdu! AKP'li Şamil Tayyar'dan Olay İddia... 'Seçim İttifakına Dönüşebilir' - Resim : 5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Partililer ve Dervişoğlu ile Başkanlık Divanı'nda yaptığı görüşme...

Dün Meclis açılışında yaşananları "Yeni Anayasa için yeni birliktelikler gelişebilir. Hatta, başarılırsa, seçim ittifakına dönüşebilir" diye yorumlayan Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Geçen yıl 1 Ekim’deki Meclis açılışı bir sürprizle başlamıştı. MHP lideri Bahçeli, DEM sıralarına giderek tokalaşmış, sonrasında Öcalan çağrısı gelmişti. Derken ikinci çözüm süreci başladı. Bu yıl 1 Ekim’deki Meclis açılışı yeni bir sürprizle başladı. Uzun bir aradan sonra ilk defa Davutoğlu ve Babacan, Cumhurbaşkanımızla aynı fotoğraf karesine girdi. Müsavat Dervişoğlu da öyle.

Velhasıl, Cumhurbaşkanımız, CHP’siz muhalefeti bir araya getirdi. Bu fotoğraf, yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir. Kanaatim, yeni Anayasa için yeni birliktelikler gelişebilir. Hatta, başarılırsa, seçim ittifakına dönüşebilir. İmamoğlu sarmalı ve iç kavgadan sıyrılamayan CHP, giderek daha da yalnızlaşabilir. Fotoğraflara bir de bu gözle bakalım derim."

