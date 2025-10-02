Özlem Çerçioğlu'nun Şikayet Ettiği Yazar Ergün Poyraz Tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan yazar Ergün Poyraz, tutuklandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, avukatları aracılığıyla, sosyal medyada evinin fotoğraflarını yayımlayıp hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yazar Ergün Poyraz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bu başvurunun ardından harekete geçen polis ekipleri, Poyraz’ı "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde elde etmek ve yaymak" suçlamasıyla Çakırbeyli’deki evinde gözaltına aldı.
SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Poyraz, gözaltına alındığı sırada sosyal medya üzerinden "Şu an evimden beni gözaltına aldılar. Emniyete götürülüyorum. Ve beni ne için gözaltına aldıklarını da söylemiyorlar" paylaşımını yaptı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergün Poyraz, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA