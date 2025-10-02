CHP'li Belediyenin İtirazı Kabul Edildi, Yargı Özlem Çerçioğlu'na 'Dur' Dedi

AKP'li Özlem Çerçioğlu'nun yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası Belediyesi’nin çözüm merkezi olan Güvercin Masa ve Kentli Hizmet Servisi’nin olduğu zemin kat için başlattığı tahliye sürecine yargı 'dur' dedi.

CHP’den AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası Belediyesi’nin çözüm merkezi olan Güvercin Masa ve Kentli Hizmet Servisi’nin yer aldığı zemin kat için başlattığı tahliye sürecinde flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme Çerçioğlu’na ‘dur’ dedi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Kuşadası Belediye Başkan Ömer Günel, İdare Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz sonucunda tahliye kararını durdurulduğunu duyurdu. Günel açıklamasında, belediyenin itirazının İdare Mahkemesi tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Özlem Çerçioğlu, tartışmalı bir şekilde CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı.

Tahliye süreci için yürütmeyi durdurma kararı alındığını kaydeden Günel, “3 Ekim’de tahliye işlemi gerçekleşmeyecek. Şimdilik ertelendi. Bizim yargıya olan güveniniz tam. Bu zaten AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası’ndaki kamu hizmetlerini engellemek amacıyla başlattığı keyfi bir tahliye talebiydi. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Daha önce de dediğim gibi gerekirse çadır kurar Kuşadası halkına hizmet etmeyi sürdürürüz” diye konuştu.

