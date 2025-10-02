Bakan Kurum'dan Marmara Depremi Sonrası Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşlara “Geçmiş olsun” dileyen Bakan Kurum ‘kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmalıyız” mesajı verdi.
Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sonrası sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve kentsel dönüşüm vurgusu yaptı.
‘KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRMALIYIZ’
Depremin ardından değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, “Geçmiş olsun Marmara. Allah ülkemizi daha büyük depremlerden korusun. Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok” ifadelerini kullandı.
KURUM'DAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Depremlerin Türkiye'nin bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, kentsel dönüşüm sürecine destek olmaya davet etti. Bakan, vatandaşların desteğiyle birlikte hareket edilmesi halinde daha güvenli ve dirençli şehirlerin inşa edilebileceğini vurguladı.
