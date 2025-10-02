Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs’ün Fethi' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs’ün Fethi' Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, “Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılı kla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

