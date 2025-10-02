20 Yıllık Tehlike! Sivas’ta Elektrik Direği Kabusu, Yağmurla Birlikte Korku Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas'ın Gülyurt Mahallesi 3. Sokak’ta bulunan ve yaklaşık 20 yıl önce dikilen bir elektrik direği, eskimesi ve bakımsızlığı nedeniyle mahalle sakinlerinin günlük yaşamını tehdit ediyor. Özellikle yağışlı havalarda kıvılcım ve patlamalara yol açan direk, binalara olan yakınlığı nedeniyle ciddi güvenlik endişelerine neden oluyor.

KIVILCIMLAR HAYATI FELÇ EDİYOR

Direğin hemen evlerin önünde yer alması, vatandaşların yaşam alanlarını doğrudan etkiliyor. Yağmurlu havalarda balkonlardan çıkamayan mahalle sakinleri, hem fiziki hem psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Çıkan kıvılcımların büyük bir yangına ya da can kaybına neden olabileceği endişesiyle vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Balkona bitişik elektrik direği yağmurlu havada evde oturanlar için tehlike saçıyor

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ÇAĞRI

Mahallede yaklaşık 20 yıldır ikamet eden Sevtap Kandur, elektrik direğinin neden olduğu tehlikeleri cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına aldı. Kandur, yetkililere defalarca başvurduklarını belirterek, "Yağmurdan kaynaklı oluşan şase bir anda kıvılcım oluşturuyor" dedi.

Yağmurlu havada evi şimşek değil, elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar aydınlatıyor

‘SAĞLIĞIMDAN ENDİŞE EDİYORUM’

Sevtap Kandur, 2020 yılında durumu Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (ÇEDAŞ) dilekçe ile bildirdiklerini, ancak olumsuz yanıt aldıklarını dile getirdi. Direğin hem fiziksel hem psikolojik olarak hayatlarını zorlaştırdığını vurgulayan Kandur, sözlerine şöyle devam etti: "Biz, mahallemizin elektrik direğinin apartmanımıza ve komşularımıza karşı bir risk taşıdığını ve elektrik tellerinin eskidiği için 2020 yılında ÇEDAŞ'a dilekçe verdik. Dilekçe sonucunda ise bize olumsuz cevap verildi. Biz yağmur yağdığında ve gök gürlediğinde bu elektrik direğinden balkonuma kadar kıvılcımlar geliyor. Bir video paylaştım, videoyu ihbar ettiğim zaman ÇEDAŞ iki saat sonra gelip 'kablolar eskidi' deyip geçiştirdiler. Ama ben bu konudan dolayı balkonumda rahat bir şekilde oturamıyorum ve mahalle sakini de tedirgin. Ben balkonumda rahat oturmak istiyorum. Yağmur yağdığı zaman mutfağımda yemek yapamıyorum. Yağmurdan kaynaklı oluşan şase bir anda kıvılcım oluşturuyor. Dış görünüş olarak da zaten çirkin bir görüntüsü var. Ama ben öncelikle sağlığımdan endişe ediyorum. İnsan olarak hakkım ve benim bu direğin burada olmasını istemiyorum. Gök gürlediği zaman hem burada beyaz ışıklar oluyor, bir gün evsiz kalacağım diye endişe ediyorum. Yetkililerden bir an önce bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu direğin kaldırılmasını ve yerine yenisinin konmasını ÇEDAŞ'tan istiyorum. Önümüzde kış mevsimi var. Kışın kar kabloların üstünde kalıyor ve risk oluşturuyor. Bu elektrik direği en az 20 yıldır burada bulunuyor.”

Kaynak: İHA