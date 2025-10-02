Manisa Soma’da İşçi Servisinden Düşen Kadın Ölümden Döndü

Manisa’nın Soma ilçesinde işçi servisinden inerken dengesini kaybedip yola düşen kadın, yan şeritten gelen otomobilin son anda durmasıyla hayatta kaldı. O anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

Manisa Soma’da İşçi Servisinden Düşen Kadın Ölümden Döndü
Manisa’nın Soma ilçesinde 1 Ekim 2025 günü saat 17:00 sularında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran bir işçi servisinden inmeye çalışan bir kadın, kapıdan inerken dengesini kaybederek yola düştü. Tam bu sırada servisin yan şeridinde seyreden bir otomobilin sürücüsü, kadını fark ederek ani fren yaptı ve olası bir faciayı önledi.

Kaza, Soma ilçesinin işlek bir noktasında meydana geldi. Dengesini kaybedip yola düşen kadın, kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkarak yoluna devam etti. Olay, servisin yanından geçen başka bir aracın kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kadının araçtan inerken yere kapaklandığı ve otomobilin tam zamanında durarak çarpışmayı engellediği net bir şekilde görülüyor.

Yetkililer, olayın servis şoförünün kural ihlali nedeniyle gerçekleştiğini belirtirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Olayda yaralanma olmaması teselli kaynağı olurken, uzmanlar sürücülere ve yolculara trafik kurallarına uyma konusunda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla, vatandaşlar sürücünün refleksine övgü yağdırdı; ancak servis araçlarının yolcu güvenliği için daha sıkı denetlenmesi gerektiği yönünde yorumlar da öne çıktı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Manisa Soma
