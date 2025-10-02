Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kocaeli Başiskele'de kamyonetle çarpışan motosikletin 24 yaşındaki yabancı uyruklu sürücüsü A.E.Z. ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini korurken, polis inceleme başlattı.

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi'nde korkutucu bir kaza meydana geldi. Köseköy istikametine seyir halinde olan A.E.Z. (24) yönetimindeki 41 MA 7895 plakalı CFmoto marka motosiklet, Fabrika Sokağı'na dönüş yapan F.I. idaresindeki 34 BLC 466 plakalı Fiat marka kamyonete sağ ön çamurluğundan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, yabancı uyruklu sürücü A.E.Z. ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, genç sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Polis ekipleri, kazanın nedenlerini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

