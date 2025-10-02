Sakarya D-100'de Korkunç Kaza: Cip ile Otomobil Çarpıştı, Arka Tekerlek Aksıyla Fırladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, D-100 karayolu Ormanköy ışıklarında meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 MR 3022 plakalı Citroen marka otomobil ile V.M. yönetimindeki 54 AD 828 plakalı Suzuki marka cip, yoğun trafikte çarpıştı. Kazanın şiddeti, araçlarda büyük hasara yol açarken, Citroen otomobilin arka tekerlekleri aksıyla birlikte koptu ve yolun ortasına fırladı.

Olay yerine hızla sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazadan sonra yol bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın sebebinin detaylı soruşturulacağını belirtirken, sürücülere dikkat çağrısı yaptı.

Kaynak: İHA