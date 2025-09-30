Kayıp Büyükelçi Ölü Olarak Bulundu: İntihar mı Cinayet mi Kaza mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’da kayıp olarak aranan Güney Afrika’nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'dan kötü haber geldi. Mthethwa'nın cansız bedeni bulundu.

Fransa basınındaki haberlere göre, Mthethwa'nın eşi Philisiwe Buthelezi, Büyükelçi'den dün endişe verici bir mesaj aldıktan sonra durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Güney Afrika’nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa

Polis, intihar etmesinden endişe edilen Mthethwa'nın telefonunun dün en son yerel saatle 15.00'te sinyal verdiği Boulogne Ormanı'nda aramalar yaptı.

Paris Savcılığı, dünden bu yana aranan 58 yaşındaki Mthethwa'nın cansız bedeninin Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde bulunduğunu açıkladı.

Paris Emniyeti'ne bağlı Kişilere Yönelik Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, 58 yaşındaki Mthethwa'nın kaldığı 22'nci kattaki odanın normalde açılmayan güvenlikli penceresinin zorlanarak açıldığı, bu nedenle de olayın intihar olabileceği ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA