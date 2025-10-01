Van'da 4 Kilo 311 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir otomobilde yapılan aramalarda 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi.

Van'da 4 Kilo 311 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti düzenlendi.

Bu kapsamda, bir otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği "Tütün" ile yapılan aramada 4 kilo 311 gram skunk, tabanca, 63 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Sürücü Y.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Van Uyuşturucu
Survivor’a Karizmasıyla Damga Vurmuştu: Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü! Kara Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü
Her Gün Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu! Türkiye'nin Ünlü AVM'si Satılıyor Türkiye'nin Ünlü AVM'si Satılıyor
Aydın’da Aranan 4 Kişi Yakalandı Aydın’da Aranan 4 Kişi Yakalandı
İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu! 5 Şüpheli Tutuklandı İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu! 5 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı