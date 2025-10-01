Van'da 4 Kilo 311 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti düzenlendi.

Bu kapsamda, bir otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği "Tütün" ile yapılan aramada 4 kilo 311 gram skunk, tabanca, 63 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Sürücü Y.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA