Van'da 4 Kilo 311 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde bir otomobilde yapılan aramalarda 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti düzenlendi.
Bu kapsamda, bir otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği "Tütün" ile yapılan aramada 4 kilo 311 gram skunk, tabanca, 63 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Sürücü Y.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA