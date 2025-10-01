Aydın’da Aranan 4 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, ekipler Efeler, Germencik, Söke ve Didim ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda; Vergi Usul Kanunu’na aykırı hareket ettiği için aranan T.K., kaçakçılıkla ilgili suçlardan aranan H.M., sahte resmi belge düzenlemekten aranan S.K. ve A.K. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA