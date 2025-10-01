Kayseri'de İşletmede Silahlı Kavga: Husumetli Tartışma Kanlı Sonuçlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Uçar Sokak'ta, akşam saatlerinde bir işletmede gergin anlar yaşandı. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan M.Y. ile Y.K. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Öfkesine yenik düşen Y.K., belindeki tabancayı çekerek M.Y.'ye ateş açtı. Mermi, M.Y.'nin bacağına isabet ederek onu ağır yaraladı.

Olayı duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan paramedikler, yaralıyı sedyeyle ambulansa taşıdı. M.Y., tedavi edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne (eski adıyla Kayseri Devlet Hastanesi) acilen götürüldü. Doktorlar, hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak bacağındaki kurşunun cerrahi müdahale gerektirebileceğini belirtti.

Bu sırada, silahlı saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden yaya olarak kaçan Y.K.'yı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Sokaklar ablukaya alınırken, şüphelinin tarifine uyan kişiler üzerinde kimlik kontrolleri yapıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle Y.K.'nın izini sürmeye çalışan ekipler, yakalama çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Kaynak: İHA