Uşak’ta Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon! 11 Kişi Tutuklandı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürüttüğü operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi yakaladı.

İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri tek tek tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yasal süreçleri tamamlanan 11 hükümlü, Uşak Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

