Adıyaman'da Trafik Kazası! 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası! 4 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kahta-Adıyaman karayolunun 7. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D. (27) yönetimindeki 02 AFF 414 plakalı araç ile E.Ç. idaresindeki 02 ABL 118 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücünün yanı sıra araçlarda bulunan E.Ç. (5), Ü.Ç. (34) ve Ü.Ç. (1) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildikleri bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman Trafik kazası
Samsun'da Kaçakçılara Baskın! 18 Şüpheli Gözaltında Samsun'da Kaçakçılara Baskın! 18 Şüpheli Gözaltında
Survivor’a Karizmasıyla Damga Vurmuştu: Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü! Kara Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü
Mersin'de Otomobillere Saldıran 5 Kişi Gözaltına Alındı Mersin'de Otomobillere Saldıran 5 Kişi Gözaltına Alındı
Dışarıya Güneş Kremi Süremeden Çıkamayanlar Dikkat! 18 Ürün Raflardan Toplandı, 8 Markanın Üretimi Durduruldu Güneş Kremi Skandalı! O Ürünler Raflardan Toplandı
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı