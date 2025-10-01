Adıyaman'da Trafik Kazası! 4 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kahta-Adıyaman karayolunun 7. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D. (27) yönetimindeki 02 AFF 414 plakalı araç ile E.Ç. idaresindeki 02 ABL 118 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücünün yanı sıra araçlarda bulunan E.Ç. (5), Ü.Ç. (34) ve Ü.Ç. (1) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildikleri bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA