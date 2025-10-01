Mersin'de Otomobillere Saldıran 5 Kişi Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Eğriçam Mahallesi'ndeki Nevit Kodallı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Tartışmanın ardından bazı kişiler, karşı gruba ait olduğu öğrenilen park halindeki iki araca sopa ve demir çubuklarla saldırdı.

Saldırganlar, çevreden topladıkları çeşitli eşyaları da kullanarak araçlara zarar verirken, 3 kişiyi darp ettikleri belirtildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlıların araçlara saldırdığı anlar net bir şekilde görüldü.

Polis, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA