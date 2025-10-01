Samsun'da Kaçakçılara Baskın! 18 Şüpheli Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerdeki aramada 6 milyon 143 bin 160 boş, 94 bin 756 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 669 kilogram kaçak tütün, 410 paket nargile tütünü, 165 paket kaçak pipo tütünü, 547 bandrol, 7 elektronik sigara, 4 elektronik sigara cihazı, 24 elektronik sigara likidi, 5 elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, kuru sıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun"a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

