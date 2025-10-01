Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama

Burdur’da akşam saatlerinde kentin birçok noktasında hissedilen gaz kokusu kısa süreli paniğe yol açtı. Torosgaz tesisinde yaşanan teknik arıza nedeniyle doğal gazın kokulandırılmasında kullanılan maddenin havaya karıştığı anlaşıldı. Valilik ve belediye, durumun tehlike oluşturmadığını ve vatandaşların endişe duymamasını gerektiğini duyurdu.

Burdur’un doğal gaz sağlayıcısı Torosgaz Dağıtım A.Ş. tesisinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle doğal gazın fark edilmesini sağlayan kokulandırma maddesinin havaya yayılması, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Kokunun doğal gaz sızıntısı olduğu zannedilirken, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar bilgilendirildi.

BELEDİYE ANONS YAPTI

Akşam saatlerinde kent genelinde gaz kokusu hissedilmesi üzerine ilk olarak vatandaşlar kendi evlerinde sızıntı olduğunu düşünerek kapı ve pencerelerini açtı. Ancak pencereler açıldığında kokunun arttığını fark eden birçok kişi dışarı çıktığında açık havada da yoğun koku ile karşılaştı. Bunun üzerine çok sayıda ihbar yapılırken, kısa süre sonra Burdur Belediyesi hoparlörlerinden anons yapıldı. Anonsta, Kışla Mahallesi’nde bulunan Torosgaz’a ait gaz basınç istasyonunda teknik arıza yaşandığı, bu nedenle doğal gazın kokulandırılmasında kullanılan maddenin kısa süreli havaya yayıldığı ve durumun tehlikeli olmadığı ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği de sosyal medya hesapları üzerinden Torosgaz’ın bilgilendirme mesajını paylaştı. Açıklamada, “Doğal gaz basınç istasyonumuzda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, doğal gaz kokulandırılmasında kullanılan madde bir süreliğine havaya yayılmıştır. Bu durum gaz kaçağı değildir ve herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Koku, doğal gazın güvenli kullanımını sağlamak için sisteme eklenen kokulandırma maddesinden (odörant) kaynaklanmaktadır. Arıza ekiplerimiz tarafından giderilmiş olup, sahada gerekli kontroller titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın endişe duymasına gerek yoktur.” denildi.

Kentte kokuyu hisseden vatandaşlar ise olay sırasında kısa süreli panik yaşadıklarını, durumu anlayana kadar evlerinden dışarı çıktıklarını belirtti.

