Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu! 2 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu! 2 Gözaltı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca, 4 şarjör, 252 fişek ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

