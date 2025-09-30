Kocaeli’de Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde tütün mamulleri ve elektronik sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Körfez ve Gebze ilçelerinde 7 iş yeri ve 3 ikamet adresinde arama yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 82 bin 200 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 260 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 200 dal boş makaron, 7 elektronik sigara, 8 elektronik sigara likiti ve 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüphelilerden 7’si hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, 3’ü hakkında ise 4733 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA