Çöp Yüklü TIR Devrildi, Çöpler Yola Savruldu

Olay, Ankara Bulvarı üzerindeki otogar mevkisinde gerçekleşti. 06 EES 106 plakalı tır, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı ve yük olarak taşınan çöpler etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve temizlik ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra temizlik çalışmaları başlatılırken, çevre sakinleri oluşan kötü kokudan şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA