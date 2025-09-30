Van'da Tarihi Operasyon: Bizans Dönemine Ait İki Kabartma Taş Stel Bulundu

Van’ın Erciş ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen iki kabartma taş stel ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şehirpazarı Mahallesi’nde belirlenen bir adrese baskın düzenlediği belirtildi. Operasyon kapsamında, tarihi nitelikte iki taş eser ile birlikte bir tabanca da bulundu.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.Ç. ve A.Ç. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler, gerekli incelemelerin yapılması için Van Müzesi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

