Samsun'da 3 Yıldır Firari Olan Hükümlü, Yorgan Altında Saklanırken Yakalandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan A.T. (44), evinde yapılan aramada yorganın altında gizlenmiş halde ele geçirildi.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir firari olan hükümlünün ilçede bir adreste bulunduğuna dair bilgi edinmesi üzerine harekete geçti. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramada, A.T.'nin yatağın yanına bırakılmış bir yorganın altına saklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

A.T.'nin, “dolandırıcılık”, “hırsızlık”, “uyuşturucu ticareti”, “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” gibi toplam 8 ayrı suçtan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanma anı jandarma ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

Kaynak: AA

Samsun
