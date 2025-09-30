ASKİ'den Kritik Uyarı! İki İlçede Dönüşümlü Su Kesintileri Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkentte 6 Ekim’e kadar dönüşümlü su kesintileri uygulanacağını açıkladı.

ASKİ’den yapılan açıklamada, Ankara’ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama yöntemiyle günlük ortalama 1 milyon 530 bin metreküp su sağlandığı, bu miktarın üçte birinin Kesikköprü’den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi. Ancak 17 Eylül’de 1. CTP hattında, 27 Eylül’de ise 2. CTP hattında meydana gelen arızalar nedeniyle Kızılırmak’tan kente verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı kaydedildi.

Arızaların giderilmesi için hatların çelik hatlarla değiştirilmesine başlandığı ve çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği bildirildi. Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin de kritik düzeye düştüğü vurgulanarak, 6 Ekim’e kadar dönüşümlü su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

ÇANKAYA’DA KESİNTİ

ASKİ, Çankaya ilçesinde 30 Eylül Salı günü saat 08.00’den itibaren su kesintisi yapılacağını, 1 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’te yeniden su verileceğini bildirdi. Kesintiden Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı mahallelerinin etkileneceği duyuruldu.

ALTINDAĞ’DA 24 SAATLİK KESİNTİ

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’ndaki arıza nedeniyle 1 Ekim Çarşamba günü saat 08.00’den 2 Ekim Perşembe günü saat 08.00’e kadar Altındağ’da da su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yüksek kotlarda oturan abonelerin 2 Ekim saat 20.00’den sonra su alabileceği öngörülüyor.

Su kesintisinden Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feriduncelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahalleleri etkilenecek.

Kaynak: Haber Merkezi