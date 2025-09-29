Muğla'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Bodrum açıklarında, 24 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Muğla'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, lastik botla seyir halinde olan göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildiği belirtildi.

Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 24 düzensiz göçmen ile birlikte, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan göçmen kaçakçısı şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatılırken, düzensiz göçmenler ise gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

