Bitlis'te 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Bitlis'te jandarmanın arazi aramalarında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Bitlis'te 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Bu kapsamda yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 11 kişi arazide yakalandı.

Kaçak göçmenleri organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

