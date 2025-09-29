Bitlis'te 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
Bitlis'te jandarmanın arazi aramalarında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Bu kapsamda yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 11 kişi arazide yakalandı.
Kaçak göçmenleri organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA