İSKİ yaptığı açıklamada, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim Çarşamba saat 10.00-20.00 arasında Avcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını belirtti.

İSKİ Tarih Vererek Uyardı! 10 Saat Su Verilmeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avcılar ve Esenyurt ilçelerini kapsayan planlı su kesintisine ilişkin duyuru yaptı. Açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde çelik boru isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2025 Çarşamba 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler ve Merkez.

Açıklamada, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.

Kaynak: ANKA

İSKİ Su kesintisi Avcılar
