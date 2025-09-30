Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda E.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu
Edinilen bilgilere göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramada 4 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 71,07 gram olan tütüne emdirilmiş sıvı amfetamin ele geçirildi.

Yakalanan E.K. hakkında gerekli işlemler başlatılırken, emniyet yetkilileri Tekirdağ genelinde gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

