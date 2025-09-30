Samsun’da 2 Çocuğunun Ölümüyle İlgili Kamyonet Sürücüsü Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Gar Kavşağı’nda dün akşam saat 20.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Sultan Ahmet Y.’nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Kaynar ve Elifnaz Aslan isimli iki genç kıza çarptı. Ağır yaralanan çocuklar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, bugün Samsun Adliyesi’ne çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından ifadesi alınan Sultan Ahmet Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA